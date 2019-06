ASCOLI PICENO – Sarà Cascia la sede del ritiro estivo dell’Ascoli Calcio, che si appresta a disputare il 23° campionato in Serie B. La cittadina umbra si conferma così meta preferita dal club bianconero per svolgere la preparazione alla stagione sportiva 2019/20 organizzata quest’anno in collaborazione con Media Sport Event, società specializzata nel settore eventi sportivi.

Cambia rispetto agli ultimi anni l’hotel che ospiterà l’Ascoli, sarà infatti il Residence La Corte della famiglia Magrelli il quartier generale dei bianconeri da domenica 14 luglio a venerdì 26 luglio. Il campo di allenamento sarà il centro sportivo Magrelli Active di viale Cavour.

Prima della partenza per l’Umbria la squadra sosterrà test atletici e visite mediche ad Ascoli Piceno.

