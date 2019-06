APPIGNANO DEL TRONTO – Riportiamo e pubblichiamo una nota del Comune di Appignano del Tronto giunta in redazione.

Venerdì 14 giugno, ore 21 al parco Sergio De Angelis di Appignano del Tronto spettacolo culturale (ingresso gratuito).

Sismografi Sinfonici presenta: “Tombolo”, concerto – spettacolo ad opera della Compagnia dei Folli accompagnata dal Corpo bandistico città di Appignano del Tronto. Uno spettacolo in Prima Nazionale.

Danze, Acrobazie, evoluzioni equilibristiche, proiezioni e note s’intrecceranno in un connubio che impreziosirà una serata speciale. Un’intersezione fra la litosfera dei musicisti e l’atmosfera dei Folli, così come fra terra e cielo.

Questo spettacolo, finanziato dal MIBACT e dalla Regione Marche (Accordo di Programma Mibact – Regione Marche per i progetti di spettacolo dal vivo nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 Agosto 2016.), sarà un regalo offerto alla cittadinanza, che potrà vivere momenti di magia sullo sfondo del suo meraviglioso territorio.

Abbiamo per il secondo anno riproposto questa iniziativa con uno spettacolo diverso e completamente nuovo, un’evento di qualità con artisti di grande valore.

Tombolo: “Gli artisti come fuselli mossi da mani invisibili intrecciano, tramano, compongono fili immaginari della vita. E come il merletto tanto più è prezioso quanto più contiene vuoti e pieni così si dipana il senso della vita tra il vuoto e il pieno. La danza nel nostro immaginario raggiunge altri luoghi e le pareti verticali si fanno palcoscenico per le vertical dance. I danzatori volteggiano in aria per raccontare di mondi incantati dove le storie ci accompagnano in luoghi immaginari dove regna la meraviglia e lo stupore. La danza ovunque, la danza in luoghi verticali”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.