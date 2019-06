COLLI DEL TRONTO – Il comune si aggiudica il bando “Sport e Periferie” anno 2018 del Governo, che coprirà il 75% della spesa per riqualificare gli impianti sportivi. La cifra ammonta a 182.635 mila euro a fondo perduto.

Grande la soddisfazione del sindaco Andrea Cardilli che, recentemente rieletto, assegna subito un bel colpo per il suo Comune. Con la somma ottenuta potrà infatti provvedere all’efficentamento energetico di tutto l’impianto sportivo e alla ristrutturazione completa degli spogliatoi tennis e calcetto, come già previsto da tempo, ma anche alla copertura della gratinata del campo da calcio.

“Avevamo già realizzato un progetto che prevedeva i lavori agli spogliatoio e all’impianto – dice Cardilli – per partecipare a un bando regionale che prevedeva il 50% a fondo perduto. In un secondo momento, però, è uscito quello nazionale “Sport e Periferie”. Abbiamo per cui deciso di rischiare, rinunciando al primo finanziamento, ma la posta in gioco era alta: rifacendo un progetto che prevedesse anche la copertura della gradinata, avremmo speso di meno a livello comunale, ottenendo un risultato migliore. Oggi il Comune di Colli, a fronte di un investimento di circa 220 mila euro, ne otterrà ben 186 mila. I lavori inizieranno al più presto”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.