SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ha preso avvio nel mese di maggio l’iniziativa “Vita Indipendente 2.0” promossa dall’Associazione Amelia e realizzata insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

La finalità del progetto è quella di favorire l’inclusione sociale di persone svantaggiate, inserendole in un contesto abitativo idoneo per favorire lo sviluppo integrale di chi si è trovato a vivere situazioni di forte disagio. I beneficiari dell’intervento sono detenuti in regimi di libertà ed ex detenuti.

Gli obiettivi che il progetto intende perseguire sono: Recuperare la quantità e qualità delle relazioni sociali; Sviluppare competenze lavorative, culturali e sociali; Sviluppare le competenze lavorative.

Il Progetto si realizza all’interno della Casa Alloggio, sita in via Ceci 1 San Benedetto del Tronto, riguarda l’area di accompagnamento socio-educativo e delle

relazioni affettive e familiari, partendo dalla considerazione che la persona che proviene dal circuito penale ha perso nel tempo, le proprie competenze di tipo informativo, relazionale e sociale e che pertanto abbisognano di essere ricomposte.

Per questo motivo per ogni persona, l’Associazione Amelia realizza un Progetto educativo in cui: si privilegia la responsabilizzazione; si favorisce che ciascuno abbia un proprio spazio di crescita; si favorisce l’utilizzazione della relazione come strumento privilegiato del metodo

educativo; si rielabora continuamente l’esperienza e si insegna la disponibilità al confronto e

integrazione.

