ASCOLI PICENO – Importante appuntamento nel capoluogo.

Si è tenuta questa mattina, 14 giugno, nella Sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo ad Ascoli, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione di “Sport & Music Festival”, che si terrà nei giorni 21, 22 e 23 giugno presso Piazza del Popolo, Piazza Arringo e Chiostro di San Francesco.

Tre giorni in cui le principali piazze cittadine saranno lo scenario di manifestazioni sportive ed eventi musicali, ma non solo: anche lo street food sarà tra i protagonisti.

In particolare, i momenti dedicati allo sport si terranno in Piazza del Popolo e in Piazza della Verdura: Crossfit, Calisthenics, Sport cinofili e tanti altri, mentre nella giornata di domenica si terrà una gara di street boulder, con una cinquantina di blocchi per l’arrampicata dislocati in tutto il centro storico.

Nelle altre due piazze, invece, street food ed esibizioni di associazioni locali tramite spettacoli musicali, teatrali e di danza.

Un nuovo modo per rilanciare e valorizzare il centro storico facendolo riscoprire interamente, promuovendo quindi la Città delle Cento Torri sotto una nuova veste.

Sono intervenuti il Sindaco Marco Fioravanti, il Responsabile della Mad Events Nicky Nardinocchi, il presidente provinciale di Acli Arte e Spettacolo Giampiero Giorgi, il Presidente dello CSEN di Ascoli Ugo Spicocchi, l’organizzatore Matteo Porfiri e i rappresentanti delle Associazioni Sportive coinvolte.

