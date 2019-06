PAGLIARE DEL TRONTO – Scontro tra bici e auto il 14 giugno

È accaduto a Pagliare del Tronto dove un bambino è stato soccorso con l’eliambulanza e portato al Salesi per le cure mediche. Era in sella alla bicicletta. Primi soccorso da parte del personale sanitario del 118 giunto in ambulanza.

Rilievi affidati alle Forze dell’Ordine.

