ASCOLI PICENO – Il mese di giugno ci porta, sin da subito, nel cuore del tour estivo del Distretto 13: durante il weekend due concerti molto importanti attendono la band picena che sabato 15 sarà in scena al motoraduno organizzato dal Motoclub “Stella Alpina” mentre domenica 16 salirà sul palco in occasione del “Palio degli Arcieri” di Maltignano.

“Al Motor Biker Fest di Cologna ci sentiamo a casa” ci confidano Gloria Galiè e Alessio Di Buò (rispettivamente cantante e batterista della band) “Siamo veramente orgogliosi della stima e della fiducia che i bikers hanno in noi ed ogni volta ci divertiamo un mondo a fare festa con loro: siamo veramente felici che ci abbiano voluti ancora sul palco per festeggiare il 15° compleanno del Motor Biker Fest”.

Sarà infatti il campo sportivo di Cologna Paese ad ospitare la band nella serata di sabato quando, dal palco già allestito, salirà al cielo tutta l’energia e la potenza di uno spettacolo divertente e coinvolgente che affonda saldamente le proprie radici nel rock classico degli anni 70 ma guarda sempre al futuro.

Di altro taglio la scaletta che sarà invece proposta nel tardo pomeriggio di domenica in occasione dell’evento conclusivo del “Palio degli Arcieri” di Maltignano: i rocker piceni selezioneranno i brani più divertenti e coinvolgenti del loro repertorio per far divertire arcieri e supporters.

“Siamo ospiti di questo importante evento per la prima volta” proseguono i musicisti “Siamo molto felici di essere stati invitati e ci divertiremo molto insieme a tutti i presenti.”

Il tour estivo dei Distretto 13 è denso di eventi e sono in arrivo sorprese veramente importanti. Per fare festa con i “Pirati del Rock” e restare aggiornati sugli appuntamenti in arrivo è sufficiente consultare i canali social del gruppo, il divertimento è assicurato.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.