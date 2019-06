SPINETOLI – L’Avis Spinetoli-Pagliare ha celebrato ieri sera l’edizione 2019 della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, con AperitAvis, una serata rivolta ad avisini e non, che si è svolta presso il Bar La Favorita di Pagliare del Tronto.

Istituita nel 2004 in occasione del 14 giugno, data di nascita dello scopritore dei gruppi sanguigni, Karl Landsteiner, questa iniziativa è un’occasione per sottolineare il grande valore sociale e umano del gesto del dono.

“Questa serata” ha dichiarato la presidente Concetta Ferrara durante i saluti “vuole essere un modo per ringraziare tutti quei quotidiani gesti di amore e solidarietà di donatori, dirigenti e collaboratori Avis, personale medico-sanitario e paramedico, che fanno sì che ci sia sangue sicuro per tutti, come recita lo slogan scelto quest’anno dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità”.

Nel corso della manifestazione, l’Associazione Teatrale Sipario Aperto ha intrattenuto i partecipanti con divertenti sketch comici. L’evento si è poi concluso con il suggestivo lancio dei palloncini davanti alla sede della sezione Avis Spinetoli-Pagliare.

L’Avis Spinetoli-Pagliare festeggia quest’anno i suoi 25 anni di attività. Per questa speciale ricorrenza il consiglio direttivo sta lavorando ad una programmazione di eventi, iniziative e manifestazioni rivolte a tutte le fasce d’età, che si concluderà il prossimo ottobre con la Festa del Socio.

I prossimi appuntamenti del mese saranno PedalAvis (domenica 23 giugno) una ciclopasseggiata organizzata in collaborazione con Avis Monteprandone da Centobuchi a Pagliare del Tronto, per una giornata all’insegna di sport, natura e solidarietà e MusicAvis (domenica 29 giugno) un concerto organistico, presso la chiesa San Paolo di Pagliare del Tronto.

L’impegno dell’Avis Spinetoli-Pagliare nella promozione della cultura del dono del sangue riguarda anche il mondo della scuola. Con la fine delle scuole, si è conclusa anche l’edizione 2018/2019 del “Progetto Scuola”, che quest’anno, anche grazie alla collaborazione del cardiologo dott. Alessio Nardini è stata dedicata allo studio e approfondimento dell’apparato circolatorio e cardiovascolare

L’attività dell’Avis Spinetoli – Pagliare non si ferma nemmeno in estate, quando il bisogno di sangue è sempre maggiore. Per far fronte a questa evenienza la segreteria Avis Spinetoli-Pagliare sarà a lavoro per tutto il periodo estivo nell’organizzazione delle sedute di donazione del 17 giugno e del 5 luglio e nella gestione delle chiamate e prenotazioni (per informazioni e prenotazioni: 0736899999, 393496548584).

