ASCOLI PICENO – Miglior risultato stagionale per Romano Fenati. Il pilota della VNE Snipers Team si è piazzato settimo a Montmeló, Gran Premio della Catalunya e settima tappa del Campionato Mondiale Moto3.

Un risultato positivo per il 23enne ascolano, dopo quattro ritiri consecutivi, che assume ancor più valore, vista la partenza iniziale dalla ventiduesima posizione in griglia. Fenati sale, così, a 16 punti in classifica, in attesa della prossima gara, ad Assen, il prossimo 30 giugno.

