ASCOLI PICENO – Riportiamo una nota congiunta dei primi cittadini di Offida, Spinetoli e Castorano ovvero Luigi Massa, Alessandro Luciani e Graziano Fanesi.

A qualche giorno dal nostro insediamento, con la grande soddisfazione di essere stati riconosciuti, con i nostri programmi, le nostre squadre e la nostra impostazione politica, affidatari del mandato amministrativo a cui cercheremo di assolvere al meglio delle nostre possibilità, sentiamo di dover esprimere, responsabilmente e seriamente, una riflessione che parte da un’analisi critica verso i percorsi sviluppatisi, da ormai lungo periodo, a livello provinciale: abbiamo vissuto un chiaro e doloroso senso di ABBANDONO rispetto al ruolo di Direzione politica esercitata dal nostro Partito provinciale.

Percorsi di condivisione, confronto ed assunzione di responsabilità su cui il Partito è rimasto assente se non addirittura, quando si è provato a cimentarvisi, realizzati in maniera CONTROPRODUCENTE.

Abbiamo subito, come Comuni della Vallata, nonostante la riconferma delle Amministrazioni, l’evidenza di una scarsa se non nulla considerazione rispetto a nostre valutazioni propositive, ultimo esempio la vicenda del rinnovo dell’organo amministrativo della CIIP in cui, a dispetto di note stampa con ricostruzioni non aderenti alla realtà, la Segreteria Provinciale non ha sostenuto le nostre proposte condivise, preferendo incaponirsi su strade non praticabili ma volte a tutelare proposte di rappresentanza individuate in modalità che non ci sono comprensibili.

Riteniamo ciò non più sostenibile ne giustificabile: ne va dell’interesse complessivo del nostro territorio e quindi delle nostre comunità. Su questo chiediamo l’apertura a brevissimo di un confronto sereno ma serrato che coinvolga, oltre agli organismi dirigenti, tutti i Sindaci dei Comuni della Vallata, anche quelli dove inspiegabilmente il Partito ha esercitato un ruolo che, invece di favorire il superamento di divisioni, le ha acutizzate producendo lacerazioni che si dovevano evitare, come il voto amministrativo ha dimostrato. Se così non fosse crediamo si certifichi, ed è un rischio che non possiamo permetterci, l’inadeguatezza attuale del nostro Partito ad affrontare le complesse sfide per il territorio tutto.

