PAGLIARE DEL TRONTO – “Una ciclopasseggiata aperta a tutti per una giornata all’insegna di natura, sport e solidarietà”.

Tutto questo è PedalAvis, l’evento organizzato dalle Avis Comunali di Monteprandone e Spinetoli-Pagliare in collaborazione con l’Unione Sportiva Acli Comitato provinciale di Ascoli Piceno, la Federvol Protezione Civile sezione di Monteprandone, la Croce Gialla di Stella di Monsampolo e il patrocinio dei comuni di Monteprandone, Monsampolo del Tronto e Spinetoli.

“In un momento storico in cui le Associazioni di Volontariato sono chiamate a coalizzarsi e fare rete”, spiega Marcello Fratini, presidente dell’Avis Comunale di Monteprandone, “è giusto e fisiologico cercare collaborazioni “solidali” per promuovere i valori comuni del dono, dello sport e del rispetto per gli altri e per l’ambiente che ci circonda”.

“La condivisione di idee, risorse ed energie” aggiunge la Concetta Ferrara, presidente della sezione Avis Spinetoli-Pagliare “ci è sembrato dunque il modo più diretto ed efficace per promuovere la cultura del dono del sangue, sopratutto in un momento dell’anno – l’estate – in cui il fabbisogno aumenta ed è importante essere pronti a far fronte ad eventuali emergenze”.

Durante tutta la giornata sarà infatti possibile avere informazioni sul mondo della donazione e sull’iter da seguire per diventare donatore. PedalAvis si rivolge a tutti, alle famiglie, agli amanti delle due ruote, e a quanti desiderano trascorrere una giornata immersi nella natura.

È possibile iscriversi entro il 20 giugno tramite il modulo Google appositamente creato o nelle sedi Avis di Monteprandone e Spinetoli-Pagliare dove sarà possibile pagare la quota di partecipazione di 5 euro (bimbi fino a 10 anni gratis).

Appuntamento quindi per domenica 23 giugno alle 8:30 davanti al piazzale della scuola di ballo “Alta Danza” in via dell’Industria a Centobuchi, dove la carovana a due ruote partirà per raggiungere la pista ciclabile che costeggia il fiume Tronto proseguendo fino al Centro di Educazione ambientale “Oasi La Valle” di Pagliare del Tronto.

A tutti i partecipanti sarà offerto un frutto e panino con porchetta e sarà consegnato un simpatico zainetto con il logo di PedalAvis.

Per info e prenotazioni:

Avis Monteprandone 3284150135;

Avis Spinetoli-Pagliare 0736899999-3496548584;

