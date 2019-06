OFFIDA – Appuntamento sociale e culturale.

Il 22 giugno, dalle ore 19 in poi, Offida celebrerà La Notte Romantica. Un evento nazionale organizzato dall’Associazione I Borghi più Belli d’Italia che raccoglie ogni anno grandi consensi e grande partecipazione di pubblico facendo registrare circa 1 milione di visitatori, e che si è rivelato essere la manifestazione tra le più interessanti turistico-culturali e di intrattenimento del nostro Paese.

Via libera, dunque, alla creatività e alla fantasia, per celebrare l’amore e il romanticismo in una serata magica, dove riscoprirsi “romantici” nell’atmosfera che regalerà il borgo di Offida

Varie saranno le attività coinvolte: Gelateria Oasigel, la Pizzeria Prima o Poi e la Pizzeria Bistrot, offriranno un intrattenimento musicale nel proprio locale; lungo il corso Serpente Aureo, si esibirà un trio jazz per l’Osteria Ophis, la Cantinetta dell’Olmo, la Pizzeria la Siesta, il Caffè Aureo e il Caffé del Corso. Anche in Piazza del Popolo ci sarà un concerto che allieterà i clienti di Amor di Gelato, l’Osteria Cantina Offida, lo show room di Ciù Ciù e la Pizzeria Nonno Lele. Anche il ristorante La Botte proporrà un menu romantico.

La scenografia dell’atmosfera, di cui il filo conduttore è l’amore, comprenderà candele di citronella sparse per il centro e palloncini bianchi con il logo dell’associazione.

“I Borghi più belli d’Italia– dichiara il Presidente dell’associazione Fiorello Primi – con la Notte Romantica hanno dimostrato come da un’idea semplice possa nascere un grande evento nazionale. L’ Italia nel campo della Bellezza, dell’accoglienza e dell’ospitalità continua essere da esempio per tutto il mondo. Basta solo rendersene conto”.

