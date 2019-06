La gang, come ricostruito dall’indagine coordinata dal pm di Ancona Daniele Paci, ha ottenuto profitti per 500 mila euro. Era composta da cinque persone e ha agito in altre dodici regioni oltre la nostra

ANCONA – Tra gennaio 2017 e aprile scorso un gruppo criminale con base ad Ancona è riuscito a vendere in 13 regioni italiane 130 auto con revisione ‘appena fatta’ alle quali era stato invece ridotto il chilometraggio, anche fino a 200 mila chilometri, grazie a una sofisticata attrezzatura: auto apparentemente in condizioni e a prezzi buoni erano in realtà ‘bidoni’.

L’attività è stata stroncata con l’operazione “Chilometri zero” dai carabinieri di Ancona che hanno arrestato, per ora, due (ad Ancona e nel Vicentino) di cinque persone destinatarie di un ordine di custodia cautelare in carcere accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata a truffa e frode in commercio. In manette pure due donne di origine romena; altri tre indagati sono ricercati.

La gang, come ricostruito dall’indagine coordinata dal pm di Ancona Daniele Paci, ha ottenuto profitti per 500 mila euro: promuoveva le vendite sui maggiori motori di ricerca piazzando i mezzi a persone convinte di trattare con una vera concessionaria ad Ancona.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.