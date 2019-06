Le opere da seguire presso l’area dell’intersezione a raso “rotatoria” del tratto con via delle Primule e via Circonvallazione Nord comporteranno cambiamenti. Ecco quali

ASCOLI PICENO – Novità importanti nel capoluogo.

Da oggi, 24 giugno, via Tevere ad Ascoli sarà interessata dai lavori di scavo per la realizzazione di infrastrutture interrate in fibra ottica che coinvolgeranno il tratto dal Ponte San Filippo e Giacomo fino all’intersezione a raso “rotatoria” con Via Primule/ Via Circonvallazione Nord con evidenti limitazioni a carico della circolazione veicolare.

In particolare, i lavori prevedono l’esecuzione di scavi in massima parte sul lato sud della predetta via con regolamentazione della circolazione veicolare a mezzo di un senso unico alternato a mezzo semafori.

Le opere da seguire presso l’area dell’intersezione a raso “rotatoria” di via Tevere con via delle Primule e via Circonvallazione Nord comporteranno:

– la deviazione di tutta la corrente di traffico proveniente da via delle Primule in carreggiata nord in direzione Stadio;

– la deviazione di tutta la corrente di traffico proveniente da via Circonvallazione Nord con direzione ovest-est a destra sul percorso di via Zeppelle-via Tevere-via delle Primule;

In ogni caso, a causa di inattese esigenze e sulla base dello stato di avanzamento delle opere l’adozione dei suddetti provvedimenti potrebbero subire delle variazioni.

