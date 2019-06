Venerdì 28 giugno, per la prima volta, sul palco del Bikers Cave salirà la band ascolana con il loro rockshow

FALERONE – Procede a tutta velocità il tour estivo del Distretto 13 che venerdì sera con il casco ben allacciato, faranno tappa sul palco del Bikers Cave di Falerone.

Giunto alla 18esima edizione, il motoraduno Bikers Cave è un evento di elevatissima caratura che offre agli intervenuti la possibilità di campeggiare liberamente, spettacoli di tutti i tipi, mercatini e stand gastronomici.

Venerdì 28 giugno, per la prima volta, sul palco saliranno i Distretto 13 con il loro rockshow ad altissimo voltaggio.

“Siamo felicissimi di essere stati invitati al Bikers Cave” raccontano le cantanti del gruppo Manila e Gloria “L’occasione ci offrirà la possibilità di dare libero sfogo alla carica di energia e rock’n’roll che da sempre contraddistingue i Distretto 13. Cercheremo di far divertire e ballare tutti i bikers con uno show movimentatissimo che spazierà dal rock più hard al pop più più divertente.”

Il tour in corso si preannuncia estremamente interessante con tappe importanti suddivise tra Marche ed Abruzzo e – soprattutto – con alcune sorprese che ancora non possono essere svelate ma che costituiranno motivo di soddisfazione ed orgoglio per tutta la band.

In attesa che vengano resi pubblici i dettagli non resta che accendere il motore, aprire la manopola del gas e godersi lo show dei Distretto 13.

