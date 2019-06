La conferma arriva dall’assessore regionale Loretta Bravi che ha partecipato all’incontro che si è tenuto al Ministero dello sviluppo economico in merito alla situazione dell’azienda con il Ministro Di Maio, i vertici della società e le organizzazioni sindacali

ASCOLI PICENO – “Confermati dall’azienda gli investimenti in Italia, le linee guida del Piano industriale firmato nell’ottobre scorso e per quanto riguarda in particolare le Marche, confermato anche il trasferimento della produzione di lavatrici e lavasciuga da incasso dalla Polonia a Comunanza con la conseguente salvaguardia dei posti di lavoro”.

Così l’assessore al Lavoro, alla Formazione e all’Istruzione Loretta Bravi che questo pomeriggio, 25 giugno, ha partecipato all’incontro che si è tenuto al Ministero dello sviluppo economico in merito alla situazione dell’azienda Whirlpool con il Ministro Luigi Di Maio, i vertici dell’azienda e le organizzazioni sindacali.

