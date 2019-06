FOLIGNANO – “Questa mattina, 25 giugno, ho scritto una lettera al presidente del Ciip Sp, Giacinto Alati e al presidente dell’Aato 5 Marche Sud, Sergio Fabiani, per mettere in evidenza la condizione dell’acqua che esce dai rubinetti delle abitazioni di alcuni residenti”.

Così il sindaco di Folignano, Matteo Terrani, dopo le numerose segnalazioni di acqua sporca da parte dei suoi cittadini nelle loro case: “Da diversi mesi segnalano il proprio disagio vedendo fuoriuscire acqua torbida e ciclicamente il problema si ripete in alcune zone di Folignano, nello specifico nella zona di Villa Pigna – aggiunge il primo cittadino – Solo nell’ultima settimana abbiamo ricevuto segnalazioni di criticità nelle seguenti vie del territorio: Via Cuneo, Via Alessandria, Viale Aosta, Via Don Bosco, Via Asti, Piazza Don Bosco, Viale Assisi, Via Agrigento, Via Ischia”.

Terrani conclude: “Chiediamo pertanto di mettere in campo tutti gli strumenti necessari al fine di addivenire al più presto alla risoluzione della problematica”.

