ASCOLI PICENO – Scontro nella mattinata del 26 giugno in Superstrada.

Incidente sull’Ascoli-Mare, all’altezza di Castel di Lama, direzione capoluogo. Sul posto 118 e Polizia Stradale per soccorsi, rilievi e gestione della viabilità. Dalle prime indiscrezioni un sinistro autonomo, un’auto sarebbe finita contro il guard rail per cause in fase di accertamento.

Sono registrati rallentamenti e traffico intenso a causa degli interventi. Sul posto anche un mezzo dell’Anas.

