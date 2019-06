ASCOLI PICENO – Due settimane alla scoperta di Crivelli.

Dal 9 al 20 settembre è in programma nelle sedi Unicam di Camerino e di Ascoli Piceno la Summer School – Opus Karoli Crivelli 2019, incentrata sullo studio delle opere dell’artista veneziano, uno dei massimi esponenti della pittura italiana del Rinascimento. La Summer School si rivolge a professionisti nel settore della storia dell’arte, delle belle arti, del restauro, degli allestimenti museali e della diagnostica nei beni culturali, oltre che ad architetti, insegnanti delle scuola secondaria di secondo grado, dottori di ricerca e diplomati presso le accademie di belle arti.

Nel corso della Summer School verranno affrontate diverse tematiche riguardanti la pittura del grande maestro Crivelli, con l’intento di fornire una panoramica dell’artista con un approccio multidisciplinare, mostrando le differenti prospettive della sua espressività artistica. L’obiettivo è quello di evidenziare come la creatività di un artista sia profondamente legata al suo tempo e al suo talento, ma anche al percorso di formazione nelle botteghe d’arte e alla maestria nel preparare e stendere i colori.

Tra le varie attività che compongono il ricco programma della Summer School spiccano un laboratorio di analisi scientifiche sul campo con l’utilizzo di apparecchiature portatili non invasive, utili alla conoscenza materica delle sue opere, e un laboratorio di pittura, nel corso del quale gli studenti potranno approfondire il modus operandi del pittore per poi riproporre una rilettura di tale tecnica in chiave moderna all’interno di un concorso di pittura, sottolineando ancora una volta come il patrimonio artistico del passato possa integrarsi felicemente nell’arte contemporanea.

Inoltre, l’analisi degli abiti dell’epoca, arricchiti dai meravigliosi gioielli dipinti nei minimi dettagli, costituirà il punto di partenza per la progettazione di oggetti di design ispirati alle creazioni artistiche del grande maestro. Per tutta la durata della Summer School sarà inoltre possibile assistere al restauro di un affresco attribuito alla scuola crivellesca, rinvenuto dopo il sisma del 2016.