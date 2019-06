Per qualsiasi ulteriore informazione a riguardo è possibile rivolgersi all’Assessorato alla Cultura del Comune di Ascoli Piceno ai numeri 0736/298777 – 0736/298228

ASCOLI PICENO – Un anno in musica in Provincia.

I Corsi di Orientamento Musicale rappresentano per il comune di Ascoli Piceno una grande opportunità di promozione e conoscenza della musica, sia di tipo bandistico che di tipo corale, soprattutto tra le giovani generazioni.

Per tale motivo, anche per il prossimo anno scolastico 2019/2020, l’amministrazione comunale intende procedere alla richiesta di istituzione dei Corsi di Orientamento Musicale (COM) alla Regione Marche, nella considerazione della peculiare capacità dei corsi medesimi di rendere permanente ed effettiva la promozione della cultura musicale, sia di tipo corale che di tipo bandistico, anche attraverso l’istituzione di corsi finalizzati all’introduzione ed alla formazione rivolti alle giovani generazioni.

Pertanto, si invitano le associazioni aventi sede nel Comune di Ascoli Piceno che intendono attivare i suddetti corsi nell’anno scolastico 2019/2020 ad inviare al Protocollo il modello di adesione, debitamente compilato e sottoscritto, entro e non oltre il 31 luglio per permettere la trasmissione ai competenti uffici della Regione Marche.

Per qualsiasi ulteriore informazione a riguardo è possibile rivolgersi all’Assessorato alla Cultura del Comune di Ascoli Piceno ai numeri 0736/298777 – 0736/298228.

