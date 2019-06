OFFIDA – Presentato il ricco calendario eventi di Offida per l’estate 2019, che accompagnerà cittadini e i turisti per tutta la bella stagione. Anteprima Estate 2019, il consueto evento in Piazza del Popolo, condotto da Luca Sestili, si è tenuto il 29 giugno. La serata è stata allietata dal comico Massimo Passiglia (Colorado; Tu si que vales).

“È la mia prima Anteprima Estate – esordisce il neo Sindaco Luigi Massa – questo è modo unico di presentare il cartellone estivo della nostra città e vuole essere un ringraziamento per tutti coloro che mettono l’anima e l’impegno per far sì che Offida sia sempre al centro dell’attenzione. Ringrazio tutta l’Amministrazione ma, soprattutto gli assessori Isabella Bosano e Cristina Capriotti che, a soli 15 giorni dall’insediamento, sono riuscite a organizzare questa serata. La capacità di collaborazione, di fare sistema ha reso grande Offida”.

Nella continua valorizzazione delle tipicità offidane, promossa dall’Amministrazione, anche quest’anno non potevano mancare l’artigianato artistico e l’enogastronomia. Tornano quindi: La Settimana del Merletto, che si terrà dal 30 giugno all’8 luglio, un percorso giunto alla sua X edizione che ha riscontrato sempre più interesse da parte di espositori provenienti da tutta Italia; Ciborghi, il festival delle cucine regionali, uno degli eventi di punta dei Borghi più Belli d’Italia che si terrà dal 10 al 15 luglio. Negli ultimi anni sono nati eventi come Jazz Wine festival (27 luglio); il Wine Time, l’appuntamento del giovedì delle estati offidane e Marche In Vino Veritas l’appuntamento, giunto alla sua seconda edizione, che si terrà dal 9 all’11 agosto.

L’estate offidana, tornando al calendario, è cominciata il 22 giugno con La notte romantica legata ai Borghi più Belli d’Italia e i corsi “Art lab”Arte e lavoro per bambini della Fondazione Lavoro per la Persona (dal 26 giugno).

A luglio si segnala anche la XIII edizione di GustandOffida del 6 luglio, uno degli eventi principi dell’estate organizzato dalla Pro Loco.

Il 19 luglio si terrà la serata Tributo a Ennio Morricone e domenica 21 la Mangialonga Picena. Il 24 e 25 luglio a Borgo Miriam si terrà il BAF (Bivio Art Festival) con i musicisti che hanno collaborato con Francesco Guccini, i Guccini Unplugged: Vince Tempera (tastiere), Juan Carlos “Flaco Biondini” (voce e chitarra) e Antonio Marangolo (sassofono e percussioni). Il 26 luglio in Piazza del Popolo si terrà Tac-Tus, una performance di teatro, danza e musica; mentre il 31 luglio sarà la volta di “2019 Ultimo Atto”, il gran concerto desiderato e ideato dal Maestro Ciro Ciabattoni.

Con i primi di agosto, il 3 e il 4 torna l’appuntamento con una delle sagre più antiche, quella del Chichiripieno, giunta alla sua 52esima edizione. L’8 agosto sarà la volta dell’evento Ophis, la scoperta degli antichi popoli italiani, nel giardino del Polo Museale, mentre il 16 tornerà la Notte Aurea con i negozi aperti fino a tardi. Agosto si chiuderà con l’International Fof – tre giornate di portata internazionale (24, 25, 26 agosto) – e l’inizio del Festival dell’Opera (30 agosto- 7 settembre) che si concluderà con la Tosca di Puccini.

Non mancheranno proiezioni cinematografiche per tutto il periodo con Cinema Estate 2019.

Gli altri eventi culinari in programma sono: la Sagra del maccheroncino della Trebbiatura e del Cinghiale (4-7 luglio); la Sagra Strozzapreti e castrato (17-21 agosto); la Sagra dei Taccù (22-23 agosto).

A chiudere il cartellone eventi a settembre saranno il Film Festival Offida, a cura dell’Associazione Lavoro per la Persona (13-15), il Memorial Luigi Sergiacomi (28 settembre), una giornata di sport e di amicizia.

