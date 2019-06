ASCOLI PICENO – “Il Pd ascolano prova a fare politica. Come promesso, nel consiglio comunale di insediamento, abbiamo presentato la mozione per la costituzione dei comitati di quartiere. Un tema a noi molto caro e molto presente nella campagna elettorale di Pietro Frenquellucci”.

Così in una nota il Partito Democratico di Ascoli Piceno: “Un tema che lo scorso presidente del consiglio (ora Sindaco) non ha mai ritenuto utile discutere tanto che è stata bloccata per oltre 4 anni. Ora questo sarà in assoluto il primo atto da analizzare.

Abbiamo chiesto ed avuto il sostegno all’iniziativa ad Ascolto & Partecipazione, MoVimento 5 Stelle Ascoli Piceno e le liste civiche che hanno appoggiato Piero Celani alle ultime elezioni”.

“Un lavoro importante delle minoranze, nato dalla nostra iniziativa politica – aggiunge il consigliere comunale Francesco Ameli – Orgoglioso di esserne il primo firmatario insieme ad Angelo Procaccini. Penso questa sia la migliore risposta a chi cerca di sfasciare la sinistra e scomporre il fronte alternativo alla Lega e Meloni. Se saremo uniti, saremo credibili”.

