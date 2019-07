Il primo cittadino replica: “Scelta di non farla va considerata esclusivamente come interna alla Pro Loco”

ROTELLA – Sabato 29 giugno abbiamo dato una notizia che ha intristito molti appassionati di un evento estivo tra i più amati del Piceno.

Parliamo del Porco Festival a Rotella. La Pro Loco ha annunciato che dopo 15 anni la Kermesse non si farà e, con una lunga missiva, ha rifilato delle frecciate all’amministrazione comunale: “Da cinque anni per Comune eravamo un fastidio, non una risorsa”.

È arrivata la replica del sindaco Giovanni Borraccini tramite un’altra nota (visibile anche nella Gallery): “Da noi non è pervenuta nessuna richiesta per fare festa, decisione presa esclusivamente da Pro Loco”. Il primo cittadino aggiunge: “La Pro Loco torni a promuovere il territorio ovvero a fare esclusivamente ciò che è di sua competenza. Auspico un ripensamento, come già successo in passato, e dall’amministrazione siamo pronti a collaborare con coloro che con sacrificio e passione vogliono dare alla comunità giorni di lavoro e divertimento”.

Le polemiche, probabilmente, non finiranno qui. Di seguito la nota del Comune di Rotella a firma del primo cittadino Giovanni Borraccini.

