ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Provinciale di Ascoli comunica che da oggi, primo luglio, sono in corso di esecuzione lavori di bitumatura su alcuni tratti che interessano varie strade provinciali per un importo complessivo di 87 mila euro. Tutti gli interventi sono finanziati con risorse proprie dell’Ente nell’ambito dell’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria volta a migliorare il sistema della mobilità. La conclusione delle attività è prevista in settimana. Verranno eseguiti interventi di sistemazione di avvallamenti ed asfaltature, opere che consentiranno di potenziare e rafforzare la sicurezza degli utenti.

Le arterie interessate sono la S.P. n. 132 “San Gregorio Fleno” nel territorio del Comune di Ascoli Piceno, la S.P. n. 207 “Lungo Tronto” ricadente nel Comune di Ascoli Piceno, la S.P. n. 122 “Illice – Gerosa” nel Comune di Comunanza, la S.P. n. 237 ex SS n. 78 “Picena” nei territori di Comunanza e Roccafluvione e, infine, la S.P. n. 86 “Valdaso Superiore” nei Comuni di Montemonaco e Comunanza.

I lavori non comporteranno particolari disagi agli automobilisti. La Provincia informa infatti che la chiusura al transito veicolare sarà disposta per lo stretto necessario in una sola giornata, limitatamente a due soli tratti circoscritti. Nello specifico, dal Km. 0+000 al Km. 3+001 per quanto concerne la S.P. n. 122 “Illice – Gerosa”.

In questo caso, il traffico sarà deviato sulla S.P. n. 67 “Polverina – Propezzano” e S.P. n. 86 “Valdaso Superiore”. L’altra possibile chiusura riguarderà la S.P. n. 132 “San Gregorio Fleno” nel tratto dal Km. 0+000 al Km 3+150. Il transito veicolare sarà deviato sulla strada comunale Pianaccerro. Tutti gli altri interventi programmati non comporteranno chiusure data l’ampiezza della carreggiata che consente di eseguire più agevolmente i lavori.

