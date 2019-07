Un potenziamento della rete I.A.T per la stagione turistica 2019 che consentirà l’estensione degli orari, compresi quelli serali per garantire una risposta sempre più puntuale e un maggior numero di giornate di apertura degli uffici

ANCONA – Con la finalità di migliorare l’erogazione dei servizi e nell’ottica di un maggior orientamento all’utenza, la Regione Marche ha selezionato 13 operatori qualificati che affiancheranno il personale regionale nei Centri di Informazione e accoglienza turistica (I.A.T.).

Un potenziamento della rete I.A.T per la stagione turistica 2019 che consentirà l’estensione degli orari, compresi quelli serali per garantire una risposta sempre più puntuale e un maggior numero di giornate di apertura degli uffici con un conseguente aumento della qualità dell’accoglienza e dell’informazione.

“L’estesa e qualificata attività di informazione e accoglienza turistica sul territorio – spiega l’Assessore regionale al Turismo-Cultura, Moreno Pieroni – è parte integrante del ciclo virtuoso che si attiva con le azioni di promozione e commercializzazione del prodotto turistico. Una filiera che si realizza con la soddisfazione del turista e si implementa con il passa parola. Intendiamo investire sui centri IAT, rafforzando anche la collaborazione con tutti i soggetti del sistema turistico regionale privato e pubblico, al fine di assicurare e potenziare un servizio che è considerato strategico dalla Regione. L’obiettivo finale, infatti, non è solo vendere una vacanza, ma consentire la fruizione del territorio nel suo complesso, trasmettere al turista la percezione di una cultura integrata dell’ospitalità attraverso un insieme di servizi, di attrattive e di emozioni in grado di competere nei mercati internazionali. Si tratta quindi dell’avvio di un progetto più ampio che si tradurrà in ulteriore potenziamento e riqualificazione nel prossimo biennio 2020-2021″.

I Centri IAT ubicati nelle località legate al turismo balneare (Pesaro, Gabicce, Fano, Senigallia, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto) effettueranno le aperture settimanali (festivi e prefestivi compresi) con orari estesi sino alle 22: nelle restanti località (Urbino, Ancona, Loreto Macerata, Sarnano, Fermo e altro) la copertura del servizio sarà ugualmente potenziata ed estesa ai giorni festivi e prefestivi.

