NORCIA – Una giornata di sport tra le bellezze della natura.

Il festival dei Due Parchi continua ad innestare colori creati da tutti i partecipanti e

sostenitori dei sentieri dello sport e del benessere, rinnovando il decennale con i

suoi appuntamenti lungo i sentieri e i tratturi del territorio non più nostro ma di tutta

l’umanità.

La spinta a vivere e sentire la vita trasportata dai mille colori che la natura ci dona,

dalle mille sensazioni di benessere che lo sport ci produce, ripagheranno tutte le

energia spese da tutti: runners, camminatori, famiglie e bambini che vorranno

prendersi cura del territorio attraverso una “Corsa e camminata del Castelluccio”, domenica 7 luglio.

Il Festival dei Due Parchi si immerge nell’armonico mosaico della vastità dei Piani

del Castelluccio ove il tempo si arresta nel silenzioso fragore di melodie di boschi

incantati e sinfonie di cicale d’estate.

Vi invitiamo a vivere attraverso la Corsa e la Camminata una diversa sensazione

introspettiva e spaziale. Essa, rappresenta il vivere e la fusione tra il corpo, la natura e l’anima che la natura stessa e noi che ci immergiamo in essa dai tempi dei tempi.

Vivere un’esperienza indimenticabile riempire l’essere nel corpo e nell’anima.

Essere ed esistere come il pittore che dipinge nelle tela, la fioritura che stordisce ed

inebria i nostri sensi. Respiriamo i profumi della senape selvatica, dei papaveri e dei fiordalisi viola che per l’appunto come dice Gustav Jung è il colore tra l’umano e il divino.

Il Festival dei Due Parchi vuole continuare ad omaggiare “i cultori della lenticchia” che hanno tenacemente seminato “i pezzi” e “i pezzetti” di questa terra tremolante,

e in continuo mutamento meteorologico, per affermare che rinascere è il miracolo della “zappa” e delle “braccia” che trasformano sentieri “Feriti” in sentieri “Fioriti” dove il blu, il rosso si fondono nel viola del basso, “ove la lenticchia germoglia”, è il candore bianco della purezza della Piana del Castelluccio.

Appuntamento speciale, domenica 7 luglio con la magia e il fascino della Piana del Castelluccio per la terza tappa del Circuito dei Due Parchi, rassegna podistica

di corsa in montagna con classifica e premi per singoli e società.

Ci si ritroverà domenica a Forca di Presta alle ore 14,30 per ritirare i pettorali sia per

la corsa competitiva che per la camminata: per partecipare ci si dovrà iscrivere sul sito www.festivaldeidueparchi.org. e poi con partenza ore 16.30, si affronterà il percorso di 14 chilometri per la corsa e di 4 e 8 chilometri per la camminata.

Una doppia manifestazione che inizia appunto con la “Corsa e Camminata della Fioritura del Castelluccio” domenica 7 luglio e proseguirà l’ 11 di agosto alle ore 9.30 con l’immancabile appuntamento della nona “Corsa e Camminata dei 2 Parchi” con partenza e arrivo da Forca di Presta di Arquata del Tronto (AP) con un nuovo percorso competitivo di 14 chilometri che giungerà fino ai piedi del Monte

Vettore oltre alle due camminate da 4 e 8 chilometri. L’evento è realizzato con la

collaborazione tecnica della Polisportiva Antroposport e quella organizzativa della

Antroposervice Sas. Info: 0736.250818

