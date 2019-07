ASCOLI PICENO – Nel weekend in arrivo un importante doppio appuntamento con la musica dal vivo dei “Distretto 13”: sabato 6 luglio la band sarà in concerto ad Acquasanta Terme mentre domenica 7 Luglio ad Ascoli Piceno.

Il concerto di sabato 6 luglio ad Acquasanta Terme è inserito nel calendario degli eventi estivi organizzati dal “Bar dei Giardini” della cittadina termale: un appuntamento oramai fisso che, nella bellissima location dei giardini comunali, prevede un concerto ogni weekend. Tale iniziativa ha fatto sì che, nel periodo estivo, i giardini siano sempre molto frequentati e che siano diventati un punto di riferimento per un aperitivo, una cena o una serata musicale.

Domenica 7 luglio, a partire dalle ore 21.30, i “Distretto 13” saranno in scena in piazza Cecco d’Ascoli, ad Ascoli Piceno, per la serata conclusiva dei festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso. L’esibizione della band, sempre più richiesta per la grande forza comunicativa e la suggestione scenica, costituirà l’evento clou di una settimana di festeggiamenti e si concluderà con l’estrazione di una fantastica lotteria.

In entrambe le occasioni la band porterà in scena uno spettacolo carico di energia, con un repertorio vasto ed eterogeneo che costituisce il vero punto di forza del gruppo perché, in ogni circostanza riesce ad esprimerne la personalità e l’identità ma soprattutto coinvolge e fa sempre divertire il pubblico.

