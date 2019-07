La competizione, in programma domenica 7 agosto, sarà valida come prova indicativa dei prossimi campionati Europei di ciclismo Juniores

ASCOLI PICENO – È in programma domenica 7 luglio il quarto Memorial Luigi Ferretti, con il patrocinio del Comune. La competizione sarà valida come prova indicativa dei prossimi campionati Europei di ciclismo Juniores.

Partenza ad andatura turistica da Piazza del Popolo (ore 14,30) fino al ponte Anas di Porta Romana, dove scatterà il via ufficiale. L’arrivo in piazza Serafino Orlini (davanti al Tribunale) intorno alle ore 17: lo spostamento del traguardo da Piazza Roma è stato causato dalla concomitanza delle gare degli sbandieratori (Tenzone Bronzea) in piazza Arringo.

È prevista la partecipazione di 150 corridori provenienti da tutta Italia: fra questi anche gli azzurrini della Nazionale Juniores con il Ct Rino De Candido. La corsa di 102 km. si svilupperà lungo il cosiddetto “Giro del Trentuno” attraverso i Comuni di Venarotta (dove é nato Luigi Ferretti) con doppia salita finale nella frazione di Rosara: qui, presumibilmente, ci sarà la decisiva selezione in prossimità del traguardo.

L’organizzazione del Memorial é curata dalla società Sca Offida di Gianni Spaccasassi, grande appassionato di ciclismo; direttore di corsa Fabio De Carolis. Il servizio medico-sanitario sarà affidato al dr. Francesco Pierantozzi e alla Croce Rossa Italiana di Ascoli presieduta da Cristiana Biancucci. A Palazzo dei Capitani il quartier generale della corsa e sede della giuria. Il comitato organizzatore ringrazia per la collaborazione il Sestiere di Porta Romana, l’Automobil Club Ascoli-Fermo, l’Asc (Associazione Sportiva Confindustria), il ristorante-pizzeria “da Bruno” in via Palestro, la Farmacia Simonelli in piazza Roma e la Pasticceria Mauro & Piero di Poggio di Bretta.

Il Memorial vuole ricordare la figura di Luigi Ferretti, valoroso corridore ascolano che vinse oltre 100 corse fra gli anni ’30 e ’50. Ferretti nel 1939 a Rocca di Papa (Roma) conquistò il titolo di campione italiano dilettanti staccando, fra gli altri, anche Fausto Coppi che poi divenne il campionissimo del ciclismo.

