ASCOLI PICENO – Allerta meteo della Protezione civile Marche per un aumento delle temperature che, in particolare domenica 7 luglio, porterà ondate di calore con allerta dei servizi sanitari e sociali e livello di pericolo tre (ad Ancona) e due in vari punti delle altre quattro province.

Le previsioni indicano temperature fino a 37 gradi ad Ancona, Fermo, Macerata, fino a 38 gradi a Pesaro e Ascoli Piceno.

La raccomandazione, in particolare agli anziani, è come di consueto quella di bere molto e di evitare di uscire di casa nelle ore centrali, le più calde.

