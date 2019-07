MONTEDINOVE – A Montedinove, alla presenza del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, della vicepresidente Anna Casini e del sindaco Antonio Del Duca, sono stati consegnati quattro nuovi appartamenti Erap ad altrettante famiglie rimaste senza casa dopo il sisma.

“E’ stata una bella idea – ha sottolineato Ceriscioli – la scelta di utilizzare beni immobili invenduti e comprati dalla Regione. E’ una cosa nuova, molto apprezzata e in grado di avere disponibili in tutte le Marche 299 appartamenti. Un patrimonio immobiliare che resterà ai Comuni anche dopo il terremoto, a servizio delle nostre comunità. Anche per le imprese potersi liberare di questi appartamenti non venduti è un bell’aiuto nel momento in cui si deve affrontare la ricostruzione. Voglio condividere la gioia con le famiglie che abiteranno in queste case e con tutti coloro i quali hanno lavorato con rigore, perché non è banale fare un’operazione di questo genere”.

Gli appartamenti consegnati hanno una metratura tra i 50 e i 60 mq, situati in un edificio su tre piani dove al piano terra vi è l’ingresso condominiale e i 4 fondaci ad uso esclusivo per le singole famiglie. L’immobile è stato acquistato al prezzo di oltre 312mila euro per un costo medio di 78mila euro ad appartamento.

