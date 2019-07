Nessuna conseguenza grave, per fortuna

ASCOLI PICENO – Timore il 6 luglio per una persona impegnata per una passeggiata in montagna nell’Ascolano.

Sul Vettore escursionista in difficoltà a causa dei crampi e altri dolori fisici a causa del grande sforzo

Intervento immediato del Soccorso Alpino che ha prestato le prime cure e portato a “valle” la persona.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.