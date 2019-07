ASCOLI PICENO – Romano Fenati sfiora il terzo posto. Al Sachsenring, nona tappa del Campionato Mondiale Moto3. il pilota della VNE Snipers Team ha conquistato la quarta posizione.

Un Gran Premio di Germania, che ha visto il 23enne ascolano partire in griglia dalla quinta piazza, lottando fino all’ultimo giro per salire sul gradino più basso del podio. Per Fenati, comunque, si tratta del miglior risultato stagionale, che lo porta a 34 punti in classifica.

Il prossimo appuntamento sarà il 4 agosto, a Brno, per il Gran Premio della Repubblica Ceca.

