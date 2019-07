ASCOLI PICENO – I bianconeri sono pronti per ripartire, il ritiro è fissato per venerdì 12 luglio poi il 14 partenza per Cascia dove i calciatori rimarranno fino al 26 luglio.

Il Direttore Generale Gianni Lovato: “La novità è l’accordo triennale siglato con la Media Sport Event società importante che organizza eventi sportivi che ci consente di entrare in un circuito di un certo standard, come amichevoli con squadre blasonate una grande opportunità per giocare partite interessanti. Contro il Frosinone la partita di esordio che ci permetterà di partire con una grande intensità. Mister Zanetti ci ha chiesto impegni di un certo rilievo. Il 14 partiamo per il ritiro fino al 26, a breve diramiamo l’elenco dei convocati. La Coppa Italia non è ancora stata ufficializzata ma probabilmente sarà l’11 agosto.”

Gianni Lacchè, responsabile società Media Sport: “Sono un’agente FiFa e lavoro da anni in questo settore, la nostra società opera da molto in questo campo e sono orgoglioso di stare vicino ad una società come l’Ascoli. Abbiamo scelto di ritornare a Cascia ma se trovassimo altre soluzioni in futuro ci riserviamo di considerarle. La prima uscita sarà a Foligno alle 18 contro una squadra dilettantistica poi contro il Foligno alle 20.30 e poi contro lo Spezia a Sarnano nel pomeriggio e poi contro il Frosinone il 5 agosto in serata. Per il 18 agosto ci riserviamo una novità ma verificheremo in seguito. Dipenderà dal calendario. Tramite la proprietà stiamo verificando se durante la sosta invernale riusciremo ad organizzare una partita di grande richiamo o eventi particolari.”

