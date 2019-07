ASCOLI PICENO – Sì è tenuta stamattina, 8 luglio, nella Sala Ceci della Pinacoteca di Ascoli, la conferenza stampa di presentazione della prima edizione della manifestazione “Muse al cinema“, che si terrà tra luglio e agosto.

Una rassegna importante, che mette in relazione diverse forme di cultura: cinema, musica, filosofia, letteratura, gastronomia. I luoghi saranno itineranti, con l’unica costante del Cineteatro Piceno come location per le proiezioni cinematografiche. Il vero protagonista dei vari incontri sarà il territorio ascolano: verranno portati all’attenzione le eccellenze della Città delle Cento Torri e il suo grande fermento culturale.

Sono intervenuti:il Sindaco Marco Fioravanti, l’Assessore alla Cultura Donatella Ferretti, il Maestro Ada Gentile, Ina Komino de Il Nuovo Cineteatro Piceno, Eleonora Tassoni della Libreria Rinascita e Valentina Falcioni di Pulchra Società Cooperativa Culturale.

