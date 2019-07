ASCOLI PICENO – Conto alla rovescia per l’evento più amato dalla cittadinanza.

La Quintana di Ascoli Piceno torna protagonista sul grande schermo. Venerdì 12 alle 10, alla vigilia della Giostra della Quintana che si correrà in onore della Madonna della Pace sabato 13, è prevista un collegamento in diretta dedicato alla Quintana che andrà in onda all’interno della nota trasmissione Uno Mattina Estate su Rai1.

I conduttori Roberto Poletti e Valentina Bisti potranno contare sul prezioso contributo del conduttore Massimiliano Ossini, testimonal ufficiale della Quintana di Ascoli 2019 e ormai legato da sempre al territorio ascolano e alla Quintana di Ascoli per motivi familiari e affettivi. Proprio Ossini partecipa da tempo alla rievocazione, aprendo a cavallo l’imponente corteo storico nelle vesti di araldo. Ancora una preziosa vetrina per la Quintana che consentirà alla stessa di poter essere ammirata e apprezzata in tutto il panorama nazionale.

Per acquistare gli ultimi biglietti della Giostra di sabato:

bit.ly/biglietti-quintana2019

