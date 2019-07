Iniziativa per residenti del capoluogo ultrasessantacinquenni autosufficienti o parzialmente autosufficienti, quest’ultimi purché accompagnati. Ecco come fare domanda

ASCOLI PICENO – È stato pubblicato online il bando con cui il Comune di Ascoli Piceno intende proporre ai residenti ultrasessantacinquenni autosufficienti o parzialmente autosufficienti, quest’ultimi purché accompagnati, un soggiorno marino all’Hotel Tamanaco di San Benedetto del Tronto.

Il soggiorno avrà luogo dall’8 settembre al 15 settembre, per un massimo di 25/30 persone. Nel caso in cui il numero di domande dovesse essere superiore a trenta, si darà precedenza alle situazioni con reddito Isee ordinario meno elevato.

Il servizio sarà completamente gratuito per i soggetti aventi un reddito Isee ordinario non superiore ad 8.191,04 euro, mentre sarà a totale carico dell’anziano con valore Isee ordinario superiore ad 13.159,38 euro, per un costo massimo settimanale di 270 euro a persona con trattamento di pensione completa. Per i redditi annui di valore Isee ordinario tra 8.191,04 euro e13.159,38 euro verrà applicata una compartecipazione al costo del servizio determinata secondo i parametri fissati nella tabella “B” approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 7 marzo 2019.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12 di venerdì 9 agosto, complete della dichiarazione e attestazione Isee in corso di validità, a pena di esclusione della domanda stessa.

Il bando e il modulo per la domanda sono disponibili all’indirizzo www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16875.

