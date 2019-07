Piano di interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino

ASCOLI PICENO – Il 10 luglio c’è stata un’emanazione dell’ordinanza che ha disposto da parte del Commissario straordinario per la ricostruzione Piero Farabollini l’approvazione del secondo Piano di interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici di culto interessati dagli eventi sismici del 2016. Tra i 275 milioni stanziati per gli interventi, bel 175 saranno infatti destinati alla rinascita di 385 chiese marchigiane.

