CASTEL DI LAMA – Il Comune di Castel di Lama si aggiudica il bando Sport e Periferie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport. In arrivo 500 mila euro per riqualificare l’area pattinaggio in zona Piattoni. A questa cifra si aggiungerà il 25% di partecipazione che spetta al Comune, ovvero altri 180 mila euro, per un totale complessivo di 680 mila euro.

La conferma è arrivata nelle scorse ore ed è l’Assessore allo Sport Gabriele Gagliardi a renderla nota: “Abbiamo stilato il progetto in un mese grazie all’impegno del Sindaco Bochicchio e dell’Ufficio tecnico, lo abbiamo presentato il 17 dicembre 2018, ottenendo oggi il massimo del finanziamento. Come per tutti gli impianti sportivi lamensi, noi ne abbiamo tanti, negli anni si era persa la capacità di fare manutenzione. Siamo orgogliosi per aver colto al volo un’occasione simile e per il risultato raggiunto. D’altronde nel nostro programma elettorale avevamo sottolineato che ci saremmo impegnati per un lavoro capillare sugli impianti sportivi”.

Il progetto di riqualificazione riguarderà tutta l’area pattinaggio: prevista una copertura e il rifacimento del fondo della pista di pattinaggio artistico; la manutenzione dell’anello di pattinaggio di velocità (dove già si allena la campionessa del Mondo Anais Pedroni) e l’aggiunta una piste esterne che potrebbero essere utilizzate per percorsi jogging, un impianto per Bmx e Bmx freestyle. (esibizione con le bici) e uno per lo skateboard, un’area fitness e un campo di beach volley permanente. Saranno riqualificati gli spogliatoi e, all’interno della pista di pattinaggio artistico, il fondo sarà polivalente così da poter ospitare diversi sport pattinabili e da salto.

“Questo è anche un segnale di speranza – conclude Gagliardi – per tutta la cittadinanza. La zona in cui è sita l’area di pattinaggio è stata infatti danneggiata dal sisma. Sarà uno dei primi passi per la riqualificazione della zona Piattoni”.

