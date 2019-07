ASCOLI PICENO – Giornata importante in chiave mercato per l’Ascoli che può finalmente annunciare Davide Petrucci e il rinnovo di Michele Troiano fino al 30 giugno 2020 mentre passa a titolo definitivo la Bari Thomas Kupisz. Annunciata la prima amichevole estiva: i bianconeri affronterano l’Atletico Ascoli, militante nel campionato marchigiano di Promozione, venerdì 19 luglio alle ore 18 a Foligno.

Ha firmato fino al 30 giugno 2021 Davide Petrucci, centrocampista classe ’91, che già da ieri era presente al raduno bianconero . Il calciatore romano per la prima volta giocherà in un campionato professionistico italiano, infatti fino ad ora solo esperienze internazionale per lui nei campionati inglese, belga, rumeno e turco. Dalla primavera della Roma nel 2008 sbarca in Inghilterra e per cinque stagioni milita nella seconda squadra del Manchester United; nella stagione 2012/2013 gioca in Championship al Peterborough United. Poi girovaga tra Belgio con la maglia dell’Anversa in Proximus League (la corrispondente B), nel Charlton ancora in Championship, inRomania nel Cluj in Liga 1, ultima esperienza nel campionato turco con la maglia del Caykur Rizespor, squadra nella quale ha militato tre anni, il primo e il terzo nella massima serie, la Super Lig.

