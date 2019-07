Si era trasferito un anno fa a San Donà per motivi di lavoro

ASCOLI PICENO – Brutto incidente stradale, purtroppo mortale, alle prime ore del 14 luglio.

Un’auto è finita contro un platano a Jesolo per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine. Purtroppo il conducente è morto, vani i soccorsi.

Il ragazzo deceduto, Brian Merletti, era originario di Ascoli Piceno e si era trasferito un anno fa a San Donà per motivi di lavoro: era impiegato come infermiere nella Cardiologia dell’ospedale cittadino.

Il capoluogo piange la sua scomparsa.

