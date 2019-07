ASCOLI PICENO – Il capoluogo piange la scomparsa di una persona molto conosciuta.

È morto Alessio Abbagnato, commerciante di Ascoli e originario della Sicilia, aveva un negozio in Corso Mazzini, “People”.

È stato colto da un improvviso malore nella notte tra il 14 e 15 luglio. Purtroppo vani i soccorsi del 118. Aveva 54 anni.

Conosciuto in tutta la città e non solo per la sua grande passione per la danza e la moda.

