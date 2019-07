PIANI DI MONTE TORRONCELLO – Pronti per il terzo concerto del Festival che ha come obiettivo il rilancio delle zone marchigiane colpite dal sisma 2016?

Giovedì 18 luglio, per RisorgiMarche, sempre a partire dalle ore 16.30, ci sarà Tosca, che raggiungerà i Piani di Monte Torroncello tra Camerino, Sefro e Serravalle di Chienti. Ovviamente concerto gratuito.

“Seguite scrupolosamente tutte le nostre informazioni e gettate sempre lo sguardo ai canali social e al sito del festival per eventuali aggiornamenti – fanno sapere gli organizzatori della kermesse curata da Neri Marcorè – Un’ultima ma doverosa raccomandazione su abbigliamento e scarpe da trekking: in montagna si va sempre e soltanto adeguatamente vestiti (compresi gli indumenti per ripararsi dalla pioggia), oltre che muniti di borracce, cappello e crema da sole”.

Ecco le disposizioni per raggiungere il “palco verde”.

AUTO / MOTO / CAMPER

Sono state predisposte tre aree parcheggio per auto / moto / camper: la prima in località Sant’Erasmo (a Camerino), la seconda nella Frazione Agolla (Sefro), la terza nella Frazione Copogna (Serravalle).

Non sono previste prenotazioni on line di pass per auto / moto / camper.

AUTOBUS

È prevista un’area parcheggio per autobus accreditati dopo aver fatto richiesta all’indirizzo autobus@risorgimarche.it.

Gli autobus, dopo aver raggiunto la Frazione di Agolla e fatto scendere le persone (qui sarà messo a disposizione da parte del Comune di Sefro un bus navetta fino al varco), dovranno parcheggiare in via S. Albertino.

BICI

Nessun tipo di restrizione numerica per l’accesso diretto con le biciclette, anche elettriche.

PERCORSI A PIEDI (a breve verranno pubblicate anche le descrizioni dettagliate)

Percorso Sant’Erasmo (Camerino)

DIFFICOLTA’: T

DISTANZA: 8 km

DISLIVELLO in salita: 380 m

TEMPO MEDIO DI PERCORRENZA: 2,30 ore (vedi “Più Informazioni”)

Percorso Frazione Agolla (Sefro)

DIFFICOLTA’: T

DISTANZA: 5 km (+ 1,8 km con navetta dal parcheggio)

DISLIVELLO in salita: 360 m

TEMPO MEDIO DI PERCORRENZA: 1,50 ore (vedi “Più Informazioni”)

Percorso Frazione Copogna (Serravalle di Chienti)

DIFFICOLTA’: T

DISTANZA: 5,9 km

DISLIVELLO in salita: 220 m

TEMPO MEDIO DI PERCORRENZA: 2 ore (vedi “Più Informazioni”)

Più Informazioni

I tempi medi di percorrenza di un sentiero si possono calcolare in due modi: il primo è dato dall’esperienza, il secondo è più scientifico, anche se di facile utilizzo.

Un escursionista mediamente allenato, in un’ora di cammino su facile sentiero, in salita, guadagna in quota circa 350 metri, mentre in discesa si abbassa di circa 500 metri.

Se il percorso è ondulato o piano e non presenta difficoltà che richiedano particolari attenzioni, il tempo di percorrenza deve fare riferimento ai chilometri percorsi; 3,5-4 km l’ora.

I tempi calcolati sono effettivi e non tengono conto delle soste.

ATTENZIONE Il tempo di percorrenza medio calcolato va relazionato alla propria capacità.

COME ARRIVARE AI PARCHEGGI

PARCHEGGIO FRAZIONE SANT’ERASMO-NIBBIANO (Camerino MC)

DA NORD E SUD

Prendere l’autostrada A14 e uscire a Civitanova Marche; immettersi sulla SS77 in direzione di Macerata/Tolentino/Camerino/Roma. Uscire a Camerino/Valdiea, alla rotonda svoltare a destra seguendo le indicazioni per Camerino lungo la SP132 (svolta a destra) fino all’intersezione con la SS256 Muccese, quindi seguire le indicazioni per Muccia per 700m circa e poi svoltare a destra e prendere la SP17 seguendo le indicazioni per Morro/Serravalle di Chienti. Dopo circa 1,3 km svoltare a destra verso Pianpalette su SP94 fino a raggiungere il parcheggio.

DA MACERATA

Prendere la SS77var della Val di Chienti a Corridonia o Sforzacosta in direzione Tolentino/Camerino/Roma. Uscire a Camerino/Valdiea, alla rotonda svoltare a destra seguendo le indicazioni per Camerino lungo la SP132 (svolta a destra) fino all’intersezione con la SS256 Muccese, quindi seguire le indicazioni per Muccia per 700m circa e poi svoltare a destra e prendere la SP17 seguendo le indicazioni per Morro/Serravalle di Chienti. Dopo circa 1,3 km svoltare a destra verso Pianpalette su SP94 fino a raggiungere il parcheggio.

DA ROMA

Prendere A24, Grande Raccordo Anulare/A90, A1/E35, E45 e SS675 in direzione di SS3 a Terni. Continuare su SS3, prendere la SS77var della Val di Chienti svincolo per Foligno/Est-Macerata, seguendo le indicazioni per Macerata/Colfiorito e uscire Muccia. Alla rotatoria successiva allo svincolo prendere la prima uscita (destra) e seguire le indicazioni per Muccia/Camerino, imboccando la SP256 Muccese. Dopo circa 6 km, nei pressi dell’Ospedale di Camerino, svoltare tutto a sinistra sulla SP17 seguendo le indicazioni per Morro/Serravalle di Chienti. Dopo circa 1,3 km svoltare a destra verso Pianpalette su SP94 fino a raggiungere il parcheggio.

PARCHEGGIO FRAZIONE AGOLLA (Sefro MC)

DA NORD E SUD

Prendere l’autostrada A14 e uscire a Civitanova Marche; immettersi sulla SS77 in direzione di Macerata/Tolentino/Camerino. Uscire a Camerino/Valdiea, alla rotonda svoltare a destra seguendo le indicazioni per Camerino lungo la SP132. Giunti a Camerino proseguire lungo la SP256 Muccese in direzione Castelraimondo. Nei pressi del paese, alla rotonda prendere la prima uscita in direzione Pioraco/Sefro su Strada Septempedana SP361. Oltrepassate le gallerie di accesso all’abitato di Pioraco, svoltare a sinistra lungo la SP97 in direzione Sefro e seguire le indicazioni per Frazione Agolla (dopo circa 2,8km, svolta a sinistra lungo SP7 7ª).

DA MACERATA

Prendere la SP361 Septempedana in direzione Passo di Treia, proseguire seguendo le indicazioni per San Severino Marche. Proseguire in direzione Castelraimondo fino al bivio (rotatoria) con la SP256 Muccese, prendere la prima uscita in direzione Pioraco/Sefro sempre su SP361. Oltrepassate le gallerie di accesso all’abitato di Pioraco, svoltare a sinistra lungo la SP97 in direzione Sefro e seguire le indicazioni per Frazione Agolla (dopo circa 2,8km, svolta a sinistra lungo SP7 7ª.

DA ROMA

Prendere A24, Grande Raccordo Anulare/A90, A1/E35, E45 e SS675 in direzione di SS3 a Terni. Continuare su SS3, prendere la SS77var della Val di Chienti svincolo per Foligno/Est-Macerata, seguendo le indicazioni per Macerata/Colfiorito e uscire a Muccia. All’uscita seguire le indicazioni per Camerino (prima uscita della rotatoria, svolta a destra) fino all’intersezione con la SP79 (svolta a destra) seguendo le indicazioni per Fabriano/Matelica/Camerino. Giunti nei pressi dell’Ospedale di Camerino, prendere a sinistra per la SP97 in direzione Castelraimondo (verso Vigili del Fuoco) e proseguire per circa 15 km fino al bivio (rotatoria) con la SP256 Muccese. Prendere la prima uscita in direzione Pioraco/Sefro sempre su SP361. Oltrepassate le gallerie di accesso all’abitato di Pioraco, svoltare a sinistra lungo la SP97 in direzione Sefro e seguire le indicazioni per Frazione Agolla (dopo circa 2,8 km, svolta a sinistra lungo SP7 7ª).

PARCHEGGIO COPOGNA (Serravalle di Chienti MC)

DA NORD E SUD

Prendere l’autostrada A14 e uscire a Civitanova Marche; immettersi sulla SS77 in direzione di Macerata/Tolentino/Camerino/Roma. Uscire a Serravalle di Chienti e alla rotatoria svoltare a sinistra (seconda uscita) in direzione Bavareto/Serravalle di Chienti. Giunti all’abitato proseguire fino alle indicazioni per Sefro/Copogna quindi svoltare a destra sulla SP79 fino a raggiungere il parcheggio di Copogna.

DA MACERATA

Prendere la SS77var della Val di Chienti a Corridonia o Sforzacosta in direzione Tolentino/Camerino/Roma. Uscire a Serravalle di Chienti e alla rotatoria svoltare a sinistra (seconda uscita) in direzione Bavareto/Serravalle di Chienti. Giunti all’abitato proseguire fino alle indicazioni per Sefro/Copogna quindi svoltare a destra sulla SP79 fino a raggiungere il parcheggio di Copogna.

DA ROMA

Prendere A24, Grande Raccordo Anulare/A90, A1/E35, E45 e SS675 in direzione di SS3 a Terni. Continuare su SS3, prendere la SS77var della Val di Chienti svincolo per Foligno/Est-Macerata, seguendo le indicazioni per Macerata/Colfiorito e uscire a Serravalle di Chienti. Alla rotatoria dello svincolo, svoltare a sinistra (seconda uscita) in direzione Bavareto/Serravalle di Chienti. Giunti all’abitato proseguire fino alle indicazioni per Sefro/Copogna quindi svoltare a destra sulla SP79 fino a raggiungere il parcheggio di Copogna.

DISABILI

La segnalazione di idoneità degli spazi avverrà sulla base dei sopralluoghi che verranno effettuati dalle autorità competenti, di concerto con la produzione. L’organizzazione di RisorgiMarche, in accordo con i responsabili della sicurezza e della sanità, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità degli stessi disabili è obbligata a limitare il numero di accrediti sulla base del piano di evacuazione rapida in caso di emergenza: chi deve ricevere assistenza quindi ha bisogno di essere censito.

Il numero di accrediti è quindi sempre strettamente legato alla reale capacità di gestione delle emergenze e di ogni possibile situazione di pericolo o di imprevisto, come indicato dalle normative sulla sicurezza per tutti i luoghi di spettacolo al chiuso e all’aperto.

Per questi concerti le persone con disabilità motorie potranno – dopo aver inserito le proprie informazioni compilando il seguente form (https://forms.gle/zk93oBrtBDgZ2La76 entro le ore 12 del giorno precedente al concerto) – ricevere autorizzazione (pass) per raggiungere con i propri automezzi l’area parcheggio assegnata. Gli accreditati con pass, saranno poi assistiti dal personale sanitario di servizio.

Il pass è obbligatorio per gestire al meglio le varie e complesse questioni legate alla sicurezza e all’assistenza sanitaria, anche a causa delle inconsuete modalità di fruizione degli eventi di RisorgiMarche.

L’ultimo tratto da percorrere – pochi metri – è su prato o terreno sconnesso, per cui è necessario essere attrezzati o accompagnati. Controllate la sezione concerti del sito www.risorgimarche.it e i social di RisorgiMarche per aggiornamenti. Consigliamo di accreditarsi con congruo anticipo.

ISOLA DEL GUSTO

In prossimità dell’area concerto troverete una cisterna per la distribuzione di acqua potabile ed un punto ristoro.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.