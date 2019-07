Il 20 e 21 luglio dalle ore 19. Accessori d’epoca, vinili di musica rock and roll, boogie e swing, concerti, street food, artigianato vintage, artisti di strada, spettacoli di burlesque, barber shop e tanto altro

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Appuntamento culturale e sociale.

Per due giorni il tempo scorrerà al ritmo di rock ‘n’ roll nel Borgo di Monsampolo del Tronto: torna infatti ‘Vintage Village – Un Borgo in Festa‘.

La manifestazione è ormai giunta alla quinta edizione ed è in programma sabato 20 e domenica 21 luglio dalle ore 19. Il tema di questa edizione sarà il viaggio nell’allegria, nella musica nei fasti dell’America degli anni Quaranta e Cinquanta. Sarà possibile curiosare, divertirsi, ballare e fare shopping tra le vie del vecchio incasato di Monsampolo che ospitano la kermesse.

Tra accessori d’epoca e vinili di musica rock and roll, boogie e swing, tra concerti, street food, artigianato vintage, artisti di strada, spettacoli di burlesque, barber shop e balli scatenati completano il programma molti eventi collaterali.”Vintage Village – Un Borgo in Festa’ è organizzato dall’amministrazione comunale di Monsampolo in collaborazione con l’agenzia Seventeen Eventi di Massimo Croci.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.