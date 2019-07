ASCOLI PICENO – Doppio appuntamento nei territori colpiti dal sisma: il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha incontrato, a Macerata E ad Ascoli Piceno, i sindaci e tecnici comunali del cratere del Sisma.

“Due incontri molto utili per confrontarsi sullo stato di avanzamento del Piano delle opere pubbliche. Sono emerse difficoltà per la complessità delle procedure, ma si ha la determinazione di lavorare sulla rendicontazione e sul caricamento dei dati nelle piattaforme dedicate per avere un quadro chiaro e facilitare così le procedure. Purtroppo le grandi semplificazioni non ci sono state e quindi dobbiamo lavorare con quello che abbiamo, cercando di farlo al meglio attraverso un’attività di coordinamento e di supporto ai Comuni”.

Così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli accompagnato dalla vice presidente Anna Casini ha incontrato questo pomeriggio i sindaci e i tecnici del cratere di Ascoli e Fermo (a Caccamo quelli del maceratese con l’assessore Sciapichetti) per la verifica delle procedure e l’avanzamento delle attività di progettazione e realizzazione dei lavori sugli immobili danneggiati dal sisma.

Gli incontri si sono focalizzati molto sull’importanza dell’aggiornamento dei dati su Sismapp, il programma di gestione della ricostruzione post sisma utilizzato dai Comuni e sulla importanza della preventiva compilazione della Congruità dell’Importo Richiesto (C.I.R.) per ciascuna opera finanziata tramite studi di prefattibilità. Utile è stato il confronto con i partecipanti attraverso un ampio dibattito dove si sono chiarite le procedure da attivare per la ricostruzione degli immobili.

