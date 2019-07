ASCOLI PICENO – E se arriva il terremoto? Per tutte le età c’è una risposta. La si potrà trovare presso ogni biblioteca comunale delle Marche, grazie a un’iniziativa della Protezione civile regionale, in collaborazione con la sede di Ancona dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Sono in distribuzione quattro opuscoli che informano sul rischio sismico. Ogni libro è dedicato a una fascia d’età: under 7, 12, 18 e adulti.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto europeo Readiness, tra i cui obiettivi c’è quello di migliorare la capacità di reazione dei cittadini in caso di terremoto. “La capillarità della diffusione del materiale è un punto di forza di questo progetto – spiega l’assessore alla Protezione civile, Angelo Sciapichetti – Ai sindaci della nostra regione rivolgiamo l’invito a incentivare il prestito rivolto ai cittadini, nelle modalità che riterranno più opportune”.

Le pubblicazioni fanno parte della collana realizzata dal Gruppo “Edurisk” dell’Ingv per conto del Dipartimento nazionale della protezione civile. Sono state aggiornate e ristampate per il progetto europeo Readiness, finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia tramite il Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale).

È possibile trovare informazioni sul fenomeno sismico e relativi comportamenti da tenere, sui concetti di pericolosità e classificazione sismica, sui principali terremoti storici (con un approfondimento sulla sequenza 2016-2017), sugli enti preposti alla ricerca e alla gestione dell’emergenza. Il libro destinato ai ragazzi sotto i 7 anni si intitola: “Se arriva il terremoto”, quello per i dodicenni: “A lezione di terremoto”. Agli under 18 è dedicato. “Terremoti come e perché”, mentre agli adulti è riservato uno “Speciale Marche”.

