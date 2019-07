Arrivato in città l’ex centrocampista del Palermo, Murawsky. Oggi, 19 luglio, prima amichevole e domani doppia seduta di allenamento

CASCIA – L’Ascoli prosegue a passo spedito nel ritiro di Cascia. Il 18 luglio doppia seduta di allenamento al centro sportivo Magrelli Active: dopo l’attivazione fisica, il gruppo è stato impegnato in sviluppi offensivi, tattica di reparto e in un lavoro di forza. Nel pomeriggio attivazione integrata tecnico-fisica, giochi di posizione e partita.

AMICHEVOLI Oggi, 19 luglio, prevista una sessione di lavoro al mattino; nel primo pomeriggio, i bianconeri partiranno in direzione Foligno, dove alle ore 18 affronteranno allo stadio “Enzo Blasone” la formazione di Promozione dell’Atletico Ascoli per la prima amichevole stagionale. Sabato 20 luglio sono in programma due allenamenti alle 10:00 e alle 18 al Magrelli Active di Viale Cavour a Cascia.

CALCIOMERCATO Castellano passa a titolo definitivo all’Alessandria mentre l’ultimo arrivato dal Lugano Piccinocchi che ha firmato fino al 30 giugno 2020 con opzione per ulteriori due stagioni, si è inserito molto bene. Arrivato in città l’ex centrocampista del Palermo Murawsky.

COPPA ITALIA La Lega Serie A ha comunicato le date della Coppa Italia 2019/20. L’Ascoli Calcio entrerà nella competizione a partire dal secondo turno eliminatorio previsto domenica 11 agosto.

