ASCOLI PICENO – Sarà il “Salotto d’Italia” ad ospitare la più famosa Brass Band Italiana ovvero l’Italian Brass Band con i suoi 35 elementi accuratamente selezionati e provenienti dalle orchestre e bande più prestigiose d’Italia. L’appuntamento è fissato per martedì 30 luglio a partire dalle ore 21, in Piazza del Popolo con ingresso gratuito.

Nata nel 2013 l’Italian Brass Band due anni dopo viene invitata a partecipare al 38° European Brass Band Championshp vincendo il primo premio. Decine di concerti in Italia e in Europa ne sanciscono il successo anche in funzione della partecipazione di numerosi professori , tra cui il grande Lito Fontana.

Argentino di Buenos Aires, diplomatosi al “Rossini” di Pesaro ben presto inizia la sua sfavillante carriera come primo trombone e come ottone nell’Orchestra Rai e nella “Juvavum Brass” di Salisburgo. Ottiene grandi successi in mezzo mondo: al Festival di Budapest, In Svizzera, Olanda, Austria, Germania ed è apprezzato come giurato in diversi concorsi internazionali. Viene considerato tra i migliori 5 Solos CD, ottoni del mondo. La sua presenza in Piazza del Popolo è stata assicurata.

La kermesse è stato organizzata dalla neonata Associazione culturale cittadina “Cuore Azzurro” con il sostegno del Consiglio Regionale delle Marche – Assemblea Legislativa, il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, Bim Tronto e Simbiosi Marketing e rientra tra le manifestazioni per i festeggiamenti di Sant’Emidio, Patrono di Ascoli.

