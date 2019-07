CAMERINO – Il pittore Carlo Crivelli sarà il protagonista della summer school Opus Karoli Crivelli 2019. Carlo Crivelli, il suo tempo, il suo mondo organizzata dall’Università di Camerino e in programma a Camerino e ad Ascoli Piceno dal 9 al 20 settembre prossimi.

L’artista, le opere, le indagini scientifiche, i restauri e i segreti della sua tecnica artistica saranno al centro di questo corso intensivo che vedrà la partecipazione in qualità di relatori, di docenti tra i massimi esperti del settore, restauratori, storici dell’arte.

Nell’ambito della pittura italiana del Rinascimento, Carlo Crivelli rappresenta un caso unico non soltanto per la qualità delle sue opere ma soprattutto per la loro dispersione che ha determinato una diaspora delle tavole dipinte dal maestro veneziano che non ha riscontri nella storia dell’arte.

Nel corso della summer school verranno affrontate diverse tematiche riguardanti la pittura del grande maestro Carlo Crivelli con l’intento di fornire una conoscenza dell’artista con un approccio multidisciplinare.

Il corso è rivolto in particolar modo a professionisti nel settore della storia dell’arte, delle belle arti, del restauro, degli allestimenti museali, della diagnostica nei beni culturali e le competenze professionali interessate sono quelle di architetti, funzionari pubblici per la gestione dei beni culturali, curatori e responsabili museali, tecnologi per i beni culturali, restauratori, dottori di ricerca, diplomati presso le accademie di belle arti, insegnanti della scuola secondaria di secondo grado.

Le iscrizioni alla summer school scadranno il prossimo 7 settembre. Tutte le informazioni dettagliate ed il programma del corso sono disponibili nel sito www.unicam.it

