Tripletta per bomber Ardemagni che nella prima frazione, quella in cui gioca da capitano, si scatena: gol anche per Scamacca

CASCIA – Primo test amichevole per l’Ascoli Calcio che batte i cugini dell’Atletico per 10-1 il 19 luglio. Tripletta per bomber Ardemagni che nella prima frazione, quella in cui gioca da capitano, si scatena: gol anche per Scamacca e Brosco. Nel secondo tempo giro di sostituzioni, da segnalare le doppiette di Di Francesco e Said.

ASCOLI pt: Lanni; Andreoni, Brosco, Quaranta, D’Elia; Cavion, Petrucci, Piccinocchi; Ninkovic; Scamacca, Ardemagni. All. Zanetti.

ASCOLI st: Fulignati (30’ st Novi); Laverone, Diop, Valentini, Perri (14’ st Vignati); Carpani, Troiano, Said; Baldini; Chajia, Di Francesco.

ATLETICO ASCOLI pt: Albertini , Ferrara, Calvaresi, Sosi, Veccia, Filipponi, Mariani E., Iachini, De Marco, Santoni, Carillo. All. Filippini

ATLETICO ASCOLI st: Zoldi, Eleuteri, Shakir, Funari, Poli, Mariani M., Lappani, Travaglia, Zucchetti, Lupini, Manca.

ARBITRO: Sig. Paoletti di Ascoli Piceno

RETI: 5’ pt Ardemagni (A), 15’ pt Scamacca (A), 29’ pt Brosco (A), 31’ pt Ardemagni (A), 38’ pt Sosi (Atl.), 45’ pt Ardemagni (A), 6’ st Baldini (A), 8’ st Di Francesco (A), 24’ st Said (A), 26’ st Said (A), 39’ st Di Francesco (A)

