SPINETOLI – Dal 29 luglio al 5 agosto torna la Festa di Maria Santa Addolorata a Spinetoli. Quest’anno a esibirsi nel concerto a ingresso gratuito in Piazza Kennedy, il 4 agosto alle 21:30, sarà Giusy Ferreri, la cantante che sta spopolando in questa estate 2019, in un concerto a ingresso gratuito.

“Il Comitato Parrocchiale Festeggiamenti, che da anni ho l’onore di rappresentare insieme a Don Basilio che è presidente onorario – commenta il presidente Giulio Ficcadenti – è orgoglioso di assumere anche quest’anno l’impegno di organizzare questa festa patronale. L’obiettivo è duplice: da un lato sentiamo la responsabilità di mantenere viva una consuetudine così importante; dall’altro crediamo possa essere un’occasione di crescita per tutto il territorio promuovendone i prodotti tipici nonché le tradizioni culturali”.

La festa inizierà il 29 luglio, proprio da quella sera si aprirà il ventennale della sagra che si svolgerà tutte le sere, dalle ore 19:30, fino al 5 agosto e che tra le sue specialità vanta le tagliatelle alla “pagliarana”. Un menu completo, che comprende un primo, un secondo e un contorno, sarà acquistabile a 6 euro. Alle ore 21 ci sarà lo spettacolo “Saranno Famosi On the Road” del Coro del Pagliaio d’Oro, a cura di Azzurra D’Angelo.

Martedì 30 si terrò, invece, una serata solidale, con il dodicesimo trofeo con Avis Spinetoli-Pagliare, uno staffettone notturno misto agonistico che partirà alle ore 20:15; mentre alle 21 si esibirà il duo Alessandro & Francesca. Il 31 luglio ci sarà lo spettacolo di Tonino musica e magia con l’esibizione della scuola di ballo DanzArte.

Il primo agosto, alle 21:30, sarà la volta di una sfilata di moda, la prima edizione di “Una notte da Sogno”, a cura di L’arte di Realizzare i Sogni e di Cucire che Passione.

Il 2 agosto, dalle ore 21, l’intrattenimento sarà a cura degli On Air Band, con musica anni ‘70 e ‘80.

Tre sono invece gli appuntamenti previsti per sabato 3 agosto: alle 15:30 via Piave, la gara di ruzzola (14:30 iscrizione piazza Kennedy); alle 16:30 “Il Gioco della Vita” organizzato dall’Avis per i ragazzi dai 10 ai 14 anni; alle ore 21 il Tributo Baglioni a cura degli Alè-oò, una cover riconosciuta dal cantante.

Domenica 4 agosto si terrà il 19° raduno del Vesta Club in Piazza Kennedy e il 1° Raduno dei Trattori d’Epoca in Piazza C.A. della Chiesa. Dalle 8:30 del mattino il Corpo Bandistico Città di Spinetoli che animerà le strade per la festa patronale che cade proprio domenica e alle 17:30 si terrà la processione da Sant’Antonio Abate a Piazza Kennedy, dove si celebrerà la Messa all’aperto. Nella serata ci sarà il concerto gratuito di Giusy Ferreri che, dalla sua esibizione a X Factor in cui arrivò seconda nel 2008, ne ha fatta di strada, collezionando un successo dopo l’altro da “Roma-Bangkok” a “Amore e Capoeira”, fino alla canzone più ascoltata in radio e ballata di quest’estate che è “Jambo”.

Nell’ultimo giorno, il 5 agosto, ci sarà lo musica anni ‘60 e ‘70 di Stefania Fazzini Group . La serata si concluderà con l’estrazione della lotteria (costo biglietto 2,50 euro), dove sono in ballo 10 premi tra cui una Fiat Panda e con lo spettacolo piromusicale di mezzanotte, a cura della Pirotecnica Santa Chiara.

